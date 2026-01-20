ଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳର ଇତିହାସ, ଆଦର୍ଶଗତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଯାତ୍ରା ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ନୀତିନ ନବୀନ ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସଂଘ ଯୁଗରୁ, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଦିଗକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ।
ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ
ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ହଟାଇବା ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରର ଲାଲ ଚୌକରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ।
ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କଲେ ତୁଳନା
ନୀତିନ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା ୩୭୦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ କାଶ୍ମୀରର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତିନ ।
ଏହାଛଡ଼ା ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଉ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ନୀତିନ କହିଛନ୍ତି ।