ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିଏସଟି ୨.୦ ଘୋଷଣା ପରେ, ସରକାର ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଦ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଦ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସରକାର ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ୨୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଲଗାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସହିତ ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଏସଟିରେ ସେସ୍ ମିଶ୍ରଣ ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ମଦକୁ ଜିଏସଟି ୨.୦ ପରିସରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ମଦ୍ୟପାନରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ, ଯାହା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ମଦକୁ ଜିଏସଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଟିକସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଦରୁ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତେଣୁ, ଜିଏସଟି ୨.୦ ଲାଗୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମଦ ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଉପରେ ଟିକସ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତମାଖୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।