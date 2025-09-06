ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା-୨୦ ଲିଗର ନିଲାମ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ | ପ୍ରକୃତରେ, ପୀୟୁଷ ଚାୱଲାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ନିଲାମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପର୍ଲ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା-୨୦ ଲିଗର କମିଶନର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରୀମ ସ୍ମିଥ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଏହା କିଏ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୧୩-୧୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କରୁ ଯେ ଆମେ ନିଲାମ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ନାମ ଥିଲା। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଏକ ନୂତନ ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତି।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନିଲାମରେ ଡକାଯାଏ।" ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା-୨୦ ଲିଗ୍ ନିଲାମ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୌଲ, ଅଙ୍କିତ ରାଜପୁତ, ସାରୁଲ କନୱାର, ଅନୁରିତ ସିଂହ, ଅନସାରୀ ମାରୁଫ, ମହେଶ ଆହିର, ନିଖିଲ ଜାଗା, ମହମ୍ମଦ ଫୈଦ, କେଏସ ନବୀନ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଗଲିପେଲି ଏବଂ ଅତୁଲ ଯାଦବ। ନିଲାମ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା-୨୦ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।