ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାମ ସୁପାରିଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୨୫ଟି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ନାମ ସୁପାରିଶ କରି ନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମରୁ କୌଣସି ସୁପାରିଶ ପାଇନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ୧୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତାର ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୨୪ଏ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାମଲା ଭାର ହ୍ରାସ କରିହେବ | ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚନା ଯୋଡି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ପଠାଏ। ତା'ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରେ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତା'ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ହେବ, କେବଳ ଏତିକି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।