ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ପୀଡିତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଜୈନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପୀଡିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓକିଲ ଗିରିଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଜୈନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୀଡିତାଙ୍କ କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଜଣେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସର୍ତ୍ତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି।