ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛି | ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ୮ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୦ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିପି, ଏଡିଜିପି ଏବଂ ଏସପି ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି | ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି।
ମୃତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ ନାମିତ ୧୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିପି ଏବଂ ଏଡିଜିପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ରୋହତକର ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ନିଜେ ପୁରନ୍ କୁମାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ୱାଇ. ପୁରନ୍ କୁମାର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଲିମ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଇଜି, ରୋହତକ ରେଞ୍ଜ, ଏସପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରନ୍ କୁମାରଙ୍କୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ କଠୋର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା।