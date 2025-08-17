ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ନଗଦ କାରବାରକୁ ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ ବରଂ ନଷ୍ଟ ନୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ, ଏପରି ନୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ନୋଟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋରତା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଆରବିଆଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜାରରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇଥାଏ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୮.୪୩ ବିଲିୟନ ନୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫.୯୬ ବିଲିୟନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ୩.୧୦ ବିଲିୟନ ନୋଟ୍, ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ୮୫.୬୩ କୋଟି, ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ୨.୨୭ ବିଲିୟନ ଏବଂ ୫୦ ଟଙ୍କାର ୭୦ କୋଟି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ୧.୮୧ ବିଲିୟନ ନୋଟ୍, ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ୫୬.୨୭ କୋଟି, ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ୧.୦୭ ବିଲିୟନ ନୋଟ୍ ଏବଂ ୫୦ ଟଙ୍କାର ୬୫ କୋଟି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ନଗଦର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା କେବଳ ମଇଳା ଏବଂ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନଗଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ।