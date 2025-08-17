ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଯାନ ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଦେଖି, ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନୂତନ ଏସ-୧ ପ୍ରୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଟର ଯେଉଁଥିରେ ADAS (ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍) ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ଯଦିଓ ଏବେ ଏହି ଫିଚର ଥିବା ଗାଡି ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ୯୯୯ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ବୁକ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି।
ଓଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫେୟାରିଂ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ କାର୍ବନ ଫାଇବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ସ୍କୁଟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ADAS ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ କାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଲା ଏହାକୁ ସ୍କୁଟରରେ ସାମିଲ କରିଛି।
ଏହା ଗାଡି ଚାଳନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଧକ୍କା ସତର୍କତା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଆଲର୍ଟ, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇନ୍ ଚିହ୍ନଟକରଣ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଏସ-୧ ପ୍ରୋ ସ୍ପୋର୍ଟରେ ୫.୨ କିଲୋୱାଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ, ସ୍କୁଟରର ରେଞ୍ଜ ୩୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।