ମୁମ୍ବାଇ: ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଏବଂ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଟି ଦାବି ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଆଣିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଧମକ ପଛରେ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, କାନାଡାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କପିଲ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।