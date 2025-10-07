ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ନିରପେକ୍ଷ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦,୦୦୦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯବାନମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ପୋଲିସ ସହିତ କାମ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟଗଣନା ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ସିଆରପିଏଫ କମ୍ପାନୀ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୨୦୦ କମ୍ପାନୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସିଆରପିଏଫ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ ୭୦-୮୦ ଯବାନ ଥାଆନ୍ତି | ତେଣୁ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦୦୦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ (SSB) ରୁ ହେବେ। ଏହା ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF), ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ (BSF), ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ବତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ (CISF), ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ (RPF) ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିହାର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ୧୮୦୦ କମ୍ପାନୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିହାର ପୋଲିସ ସହିତ କାମ କରିବୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଯେପରି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।"