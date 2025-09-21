ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଡେଲଟା-୨ ରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଜୋମାଟୋରୁ ଏକ ନିରାମିଷ ଛତୁ ତରକାରୀ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଚିକେନ ଖଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ । ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ନିରାମିଷ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଡେଲଟା-୨ ରେ ଘଟିଛି। ଡେଲଟା-୨ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାମିଷ ମସରୁମ୍ ତରକାରୀ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଚିକେନ୍ ଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଥିଲେ |
ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ନିରାମିଷ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।