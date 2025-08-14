ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚେନାବ ସେତୁର ପ୍ରତିଛବି ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ୭୯ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବସରରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ।
ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଏହି ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପାଳନ କରାଯିବ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ଜ୍ଞାନପଥରେ ସ୍ଥାପିତ 'ଭ୍ୟୁ କଟର'ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଲୋଗୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଲୋଗୋ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି।" ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଚେନାବ ସେତୁର ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା 'ନୂତନ ଭାରତ'ର ଉଦୟକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ।"
୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଜବାବରେ ଭାରତ ମେ ୭ରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡର ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଲୋଗୋ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଚେନାବ ସେତୁର ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡର ତଳ ଭାଗରେ ଅଛି। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଜାରି କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ, ବୁଧବାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା | ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।