ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନଇଚ୍ଛା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଟିଦେଇଥିଲା ଟଙ୍କା | ଆଉ ଏବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସାବାଡ଼ ହୋଇଛି ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ବା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ | ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI)କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୧.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୁଲ ଭାବରେ ECS (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍) ବାଉନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ମହିଳା ଜଣକ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏକ କାର୍ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ SBI ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ EMI (ସମାନ ମାସିକ କିସ୍ତି) କାଟିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କହିଥିଲେ | କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ୧୧ ତମ ଇଏମଆଇ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏସବିଆଇ ଏହାପରଠାରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲା।
ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବିର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏସବିଆଇ ବାଉନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ୨୦୧୦ ରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ (NCDRC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାମଲାଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କମିଶନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏଥର ମାମଲା ଜିତିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୮ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର 2 (HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ) ରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୦ରେ ଜିଲ୍ଲା ଫୋରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସେବାରେ ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ମାମଲା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।