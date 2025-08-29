ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (AIMIM)ର ସଭାପତି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମିଲାଦ୍-ଉନ୍-ନବି ଅବସରରେ ପ୍ରାଚୀନ ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଦରଘାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମିଲାଦ୍-ଉନ୍-ନବି ଦିନ ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଦରଘାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CMO) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ବିଧାୟକ ଆକବରୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସି ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, 'ମିଲାଦ୍-ଉନ୍-ନବି ଉତ୍ସବ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏହି ଅବସରରେ ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଦରଘାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ।'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ରବି କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଚାଲିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।' ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କେବଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଓୱେସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମସଜିଦକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ମିଲାଦ-ଉନ୍-ନବି ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।