ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି | ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବ। ୧୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟଗଣନା କରାଯିବ। ତେବେ ବିହାରରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଛି |
ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ (ଏଆଇଏମଆଇଏମ) କହିଛି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡିଠାରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇନାହୁଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଆଜି ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଆରଜେଡି ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, "ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚିଠି ପାଇଥିବେ, ସେ ଚିଠି ପାଇଁନାହାନ୍ତି | ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ଅଖତାରୁଲ ଇମାନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ବଜାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ କହିଲେ, 'କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ, ଆମେ ଦେଉଛୁ।'"
ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଖତାରୁଲ ଇମାନ (ଏଆଇଏମଆଇଏମର ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି) ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଛଅଟି ଆସନ ଦିଅ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ (ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି... ଏଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି।" ଆରଜେଡି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଆଇଏମଆଇଏମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି | ତେଣୁ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ପୁଣି ମୋଦୀ-ନୀତୀଶ ସରକାର ଗଠନକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କିଏ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଶୁଣନ୍ତୁ... ଆରଜେଡି ନେତାଗଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ... ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିହାରରେ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବିହାରରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଠନ କରିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓୱେସି ଏବଂ ଅଖତାରୁଲ ଇମାନଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡିବ।"