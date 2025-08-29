ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାଳୀନତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭୁଲ। ଏହା କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।"
ଭୋଟ ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମା ଏକ ଗରିବ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଲଜ୍ଜା ଅଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ତାଙ୍କ ଦିବଂଗତ ମାଆ ଏବଂ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ।"