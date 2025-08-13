ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ପାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ (ଭାରତ) ପାକିସ୍ତାନରୁ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଅଛି, ସେମାନେ ଏପରି ବାଜେ କଥା କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏପରି ଧମକର ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।"
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏନାହିଁ। ମୋର ବିବେକ, ମୋର ହୃଦୟ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ କାହିଁକି ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି?"
୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଭାରତ ୧୯୬୦ର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆମର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛ, ତେବେ ମନେରଖ ଯେ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନର ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।" ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏପରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଏପରି ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ ନା ଭାରତ ସହିତ ଯାହା ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କିଏ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତେଲ କିଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।