ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଏସିଆ କପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ତାର ଦଳକୁ ହୋଟେଲରୁ ପଡିଆକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ। ପିସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାହୋରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୮:୦୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୟୁଏଇ ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଓହରି ଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ପିସିବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି)କୁ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ୟାନେଲରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ, ପିସିବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।
ପିସିବି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡି କ୍ରଫ୍ଟ ଟସ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହ ବିଜୟ ପରେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣର ସୈନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୀଡିତଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ନିଆଯାଇଛି।