ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ, ସିଆଲକୋଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୪୩୨ ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ରିଲିଫ୍ ଶିବିରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସରକାର ୭୦୦ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ୨୬୫ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ସିଆଲକୋଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ୍ ଏକ ଅଜବ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତରୁ ଛାଡିଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ସହିତ ମୃତଦେହ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆସିଫ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଣି ଛାଡିଥାଏ, ସେଠାରେ ନିୟମିତ ବନ୍ୟା ହୁଏ। ତଥାପି, ଆସିଫ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଦୁଇଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।

ଖ୍ବାଜା ଆସିଫଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଫଳତାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲା।