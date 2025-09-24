ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଗଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିବା ପରେ କେଉଁ ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ସେ ବିଷୟରେ ସମୀକରଣ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଘଟେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ବାକି ଅଛି। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍, ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ।
ଯଦି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରେ
ଯଦି ଭାରତ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାଦ ପଡିବ। ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ହେବ।
ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରେ
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତଥାପି, ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜିତିବ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିବ। ଯଦି ଭାରତ ଜିତିବ, ତେବେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ କିଏ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବ।