ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କାରଣ ବୋର୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ | ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି( ଅଗଷ୍ଟ ୧୧) ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏନସିଏରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଭୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ବାକି ଅଛି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ସହିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ | ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫିଟ୍ ନ ହେବେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବେ? ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆଜି ହେବ।