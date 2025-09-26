ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆୟ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି"ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୯୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି |
ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କୁଲି ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୬୫ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପଠାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏବେ "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି" ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସୁଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଡିଭିଭି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୦-୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲ ମୋହନ, ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀୟା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପରି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି।