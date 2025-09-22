ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସୀମା ଟପିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଫିସର, ଫେସବୁକ ଲାଇଭରେ ଆସି କଲେ ଅଜବ ଅପିଲ | 'ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ସେୟାର କରିଚାଲ ମୋ ଫଟୋ, ଟପ ଫ୍ୟାନ ହୁଅ, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ଡାକିବି' | ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ନିଶାରେ ଏବେ ସବୁ ନୀତିନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡାଇଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ | ଚା'ର ଚୂସକୀ ନେଉ ନେଉ କରିଥିବା ଫେସବୁକ ଲାଇଭରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପିସିଏସ ଅଫିସର ସ୍ଵାତି ଗୁପ୍ତା | ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପିସିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତୀ ଗୁପ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର, କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିହେବ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ "ଟପ ଫ୍ୟାନ" ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୩୦ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ମନେ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ପାଗଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳେ, ପିସିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତୀ ଗୁପ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିପାରିବେ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରେ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫେସବୁକ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫେସବୁକ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି।" ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏପରି ଆଲୋଚନା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ । ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯେ ସ୍ଵାତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୨୫୪୦୦୦ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚ୍ ପିସିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି।