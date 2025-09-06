ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦିଓ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦୃଢ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଦୃଢ଼ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଡିଭାଇସ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଡାଟା ହରାଇବାର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଦେଶର ୨୬ଟି ସହରର ପ୍ରାୟ ୪୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୮ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ପଡିଗଲେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି।
ସର୍ଭେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ହରାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ/ଭିଡିଓ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଚାଟ୍ ହଜିଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନ୍ ମରାମତିର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପରେ ପକାଉଛି। ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ୨୯ ପ୍ରତିଶତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରୁଣ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଅଛି। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଫୋନ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିପାରିବ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଫୋନ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି।