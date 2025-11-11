ପାଟନା: ବିହାରର ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବିହାରରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଯାନ ପରେ ଜନ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ୧୦ଟି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳକୁ ୧୦ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
କେଉଁ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା କେତେ ଆସନ ଦେଇଛି?
ମାଟ୍ରିଜ୍-ଆଇଏଏନ୍ଏସ୍ ଜନସ୍ୱରାଜକୁ ୦-୨ ଆସନ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ଫଳାଫଳରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବକୁ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପିପୁଲ୍ସ ପଲ୍ସ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଦଳ ୦-୫ ଆସନ ଜିତିବାର ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା। JVC ପୋଲ ଜନସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ୦-୧ ଆସନ ଆକଳନ କରିଛି | ପିପୁଲ୍ସ ଇନସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ୦-୨ ଆସନ ମିଳିବାର ଅନୁମାନ କରିଛି। ପି-ମାର୍କ ଜନସ୍ୱରାଜ ୧-୪ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରିଛି |
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଯେପରିକି ପୋଲ ଡାଏରୀ, ଚାଣକ୍ୟ , ପୋଲଷ୍ଟ୍ରାଟ୍, ପ୍ରଜା ପୋଲ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଟିଆଇଏଫଏଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳକୁ କୌଣସି ଆସନ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
୨୪୩ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୨
ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୨୪୩ ଆସନ ଅଛି, ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟକୁ ୧୨୨ ଆସନର ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜ୍ୟରେ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଅଛି, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ୮୦ ଜଣ ବିଧାୟକ, ଆରଜେଡିର ୭୭ ଜଣ ଏବଂ ଜେଡିୟୁର ୪୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସର ୧୯ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CPI(ML) ର ୧୧ ଜଣ, HAM ର ୪ ଜଣ, CPI(M) ର ୨ ଜଣ, CPI ର ୨ ଜଣ, AIMIM ର ୧ ଜଣ ଏବଂ ୨ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି।