ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଜାନୁଆରି ୧୫ ସେନା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥାଏ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ସୈନିକମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।ଦେଶ ଆମର ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଲାମ କରୁଛି।
ଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଥାଏ। ସୀମାକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ! ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମର ସୈନିକମାନେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ରଖେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,୧୯୪୯ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ସାର୍ ଏଫଆରଆର ବୁଚରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କେଏମ କାରିଆପ୍ପାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସ୍ମୃତିରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ରେ ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।