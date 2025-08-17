ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO)ର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଏମଓ ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏନକ୍ଲେଭ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନୂତନ ଏନକ୍ଲେଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ରୁମ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନୂତନ ପିଏମଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନର ନିକଟତର ଓ ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପିଏମଓରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଅଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ପିଏମଓକୁ କିଛି ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଏମଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମୋଦୀଙ୍କ ପିଏମଓ ହୋଇ ରହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ନିକଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ-୩' ଉଦଘାଟନ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର କୋଠାରୁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ବାୟୁଚଳନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସାଉଥ ବ୍ଲକ ଗତ ୮ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଆସିଛି। ଉଭୟ ବ୍ଲକକୁ 'ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ' ନାମକ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ।