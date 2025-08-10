ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରେମ ନାମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃମିଳନ କରିବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

 ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ୩.୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ୧୨୯ ଗ୍ରାମ ସୁନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ୧୬.୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପୋଲିସ ଚୋରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅର କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଇରଫାନ୍ ଖାନଜୀ' ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଇରଫାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ପୂଜାରୀ ବୋଲି କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଫେରି ପାଇବେ।

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ରୂପା ପାତ୍ର, ସୁନା ଦୀପ ଏବଂ କିଛି ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପରେ ତାହା ରାଜସ୍ଥାନର ଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ମନୋଜ କୁମାର ମେଘୱାଲ (୨୧ ବର୍ଷ) ଏବଂ ମନୋଜ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାଗପାଲ (୩୦ ବର୍ଷ) ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଏବଂ ୩.୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସିମ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।