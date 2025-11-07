ମୋରାଦାବାଦ: ଶାଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇରାନୀ ବୋହୂ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋରାଦାବାଦର YouTuber ପଙ୍କଜ ଦିବାକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଇରାନୀ ମହିଳା ଫୈଜା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶାଶୁ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଇରାନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ | ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଙ୍କଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୈଜା ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇରାନୀ ବୋହୂ ଫୈଜା ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଟଙ୍କା ନେଇ ଇରାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ମାଡ ମାରି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଇରାନୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁରାଦାବାଦର ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ପଙ୍କଜ ଦିବାକର ଇରାନର ଫୈଜା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଫୈଜା ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପଙ୍କଜଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପରେ, ପଙ୍କଜ ଦିବାକରଙ୍କ ମାଆ କୁନ୍ତା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇରାନୀ ବୋହୂ ଫୈଜା ଏବଂ ପୁଅ ଦିବାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଙ୍କଜ ଇରାନ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, ପଙ୍କଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଫୈଜା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫୈଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଇରାନ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ମୋଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଏବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବି ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?