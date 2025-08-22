ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନସର ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଫରିଦାବାଦରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଇଶାନ୍ତ ଓରଫ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଇଶାନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା | ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଆହତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦରେ ଅପରାଧୀ ଇଶାନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଫରିଦାବାଦ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିସିପି ମୁକେଶ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଟିମ ଭୋର ୪ଟାରେ ପର୍ବତୀୟ କଲୋନୀରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଶାନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ୬ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୫.୩୦ ଟାରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସେକ୍ଟର-୫୭ରେ ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଏଲଭିଶଙ୍କ ଘର ଉପରେ ୨୪ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ଏଲଭିଶଙ୍କ ବାପା ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଲଭିଶ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିମାଡ ପାଇଁ ଭାଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା |