ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିଆଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ଏସ୍. ପୁରନ୍ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାର କୌଣସି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଦଳ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ପୁରନ୍ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମନୀତ ପି. କୁମାର ଘରେ ନଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ପୁରନ୍ କୁମାର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।