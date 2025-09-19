ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମାୟଣରେ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଜଣାଶୁଣା ତଥା ବିବାଦୀୟ ମଡେଲ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେ | କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଦମ ସତ | ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ତାତିଛନ୍ତି । ପୁନମ୍ ପାଣ୍ଡେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଲୀଳା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି।

 ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲବକୁଶ୍ ରାମଲୀଳା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲବକୁଶ୍ ରାମଲୀଳାରେ ପୁନମ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବବର ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ପୁଅ ମେଘନାଥ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଭିଏଚପି(ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ) ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି |

 ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚପି)ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲବକୁଶ ରାମଲୀଳାରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଲବକୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ପଠାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଶ୍ଳୀଳ ବେଶଭୂଷା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପୁନମ ପାଣ୍ଡେ ୨୦୧୩ରେ ନଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ କିଙ୍ଗଫିସରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଡେଲ ଥିଲେ | ସେ ପ୍ରଥମେ ବିବାଦରେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ନିଜର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ନଗ୍ନ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ |