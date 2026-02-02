ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୪ ପୁଣେ ପୋର୍ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ଅବିନାଶ ସୁଦ, ଆଶିଷ ସତୀଶ ମିତ୍ତଲ ଓ ଅମର ସନ୍ତୋଷ ଗାଏକୱାଡଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ନାବାଳକ ଓ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ଅଦଳବଦଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଜ୍ଜ୍ବଲ ଭୁୟାଁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହେପାଜତରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୯ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ବିରୋଧରେ ଜେଜେବି (ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ)ରେ ବିଚାରଣା କରାଯାଉଛି। ଶୁଣାଣିରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ନ ହେବା ଏବଂ ଶହେରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ କାରାଗାରରେ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଣେ ମାମଲାରେ ସେହି ସମୟରେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଣେ ମାମଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଟରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରି ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ପୁଲିସରେ କାମ କରିବା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ୩୦୦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା, ମଦ୍ୟପାନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ କାଉନସେଲିଂ ଅଧିବେଶନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।
ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ସୁଦ୍ ଓ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ପୋର୍ସେରେ ଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ରକ୍ତ ସହ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ସହ ସୁଦ୍ ଓ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।