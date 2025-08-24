ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱରାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର | ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଅର୍ଥହୀନ ଯାତ୍ରା କରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିହାରରେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଜନସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଆଗାମୀ ବିହାର ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କ'ଣ ବିହାରର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବ? ବିହାରକୁ ବିହାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ।"
ସେହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା'ରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ବିହାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, 'ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା' କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥହୀନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ବିହାରର ଯୁବକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ।" ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବେକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଏବଂ ମୋଦୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିହାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ବେକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କେହି କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନତାଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ହେବ ନାହିଁ।" ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି |