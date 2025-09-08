ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରର କିଶନଗଞ୍ଜରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୀଷ ବର୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା କୁକୁରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଶନଗଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସହରର ଅଞ୍ଜୁମନ ଇସଲାମିଆ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପିକେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଂଜୟ ଜୟସୱାଲ ଭଳି ୧୦୦ ନେତା ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଗାଳ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସହର ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସଂଜୟ ଜୟସୱାଲ ଭଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜେଡିୟୁ ୨୫ ଆସନ ପାଏ ତେବେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୦୦ ଆସନ ପାଇନାହିଁ, ସେହିପରି ବିହାରରେ ଜେଡିୟୁ ୨୫ ଆସନ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବେ ନାହିଁ।