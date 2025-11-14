ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ ଜନସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ହତାଶଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି | ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦଳ ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ପାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନରେ ଜିତାପଟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ |
ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦଳର ସଭାପତି ମନୋଜ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। "ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ, ଆମେ ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୀତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବୁ; ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ବିଫଳ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ।"
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଣନା ସକାଳ ୮ଟାରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି | ସମସ୍ତ ୨୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ NDA ୨୦୦ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୩୭ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, NDA ଯେଉଁ ୨୦୦ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ସେଥିରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୯୦ ଆସନରେ, ଜେଡିୟୁ ୮୧ ଆସନରେ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି-ରାମ ବିଳାସ ପାର୍ଟି ୨୧ ଆସନରେ, HAM ଚାରିଟି ଆସନରେ ଏବଂ RLM ୪ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୩୭ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି | ଯେଉଁଥିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ୨୮ ଆସନରେ, କଂଗ୍ରେସ ୪ଟି ଆସନରେ, ବାମଦଳ ୫ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି |