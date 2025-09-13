ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦିଓ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି | ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆରଜେଡି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଏବେ ଜନସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି | ଆଜି ବିହାର ଭୋଜପୁରର ଆଗିଆଓଁରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଖରାପ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ପିକେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କୁ ସାତ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ପଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିହାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନଗର ନିଗମର ଗାଡ଼ିର ନକଲି ବିଲ୍ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ପୁଣି କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ତେବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜେଲ ପଠାନ୍ତୁ।
ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟୋଜନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ବିହାରକୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହି ଭିଡ଼ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିହାର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ଏହି ବାହାନାରେ, ଅତି କମରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଖୁସିର କଥା।