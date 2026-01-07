ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡ଼ିଆ କଡା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି | ସେ ବାଂଲାଦେଶ, ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡ଼ିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଦେଶ, ତଥାପି ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ପ୍ରବୀଣ ତୋଗାଡ଼ିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଜକୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।
ଲଭ୍ ଜିହାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ତୋଗାଡ଼ିଆ ଏକ କଠୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଦିଗରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।
ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତୋଗାଡ଼ିଆଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।