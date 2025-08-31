ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରଯୋଜକ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି | ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ।
ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁସ୍ଥିତ ପବନହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଛି । ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 'ରାମାୟଣ'ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସୁନୀଲ ଲାହିରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସୁନିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଜୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସାଗର ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସେୟାର କରି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।'
ପ୍ରେମ ସାଗର ପୁନେର ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FTII)ରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୮ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ସାଗର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଗର ଆର୍ଟସ୍ ବ୍ୟାନରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପିତା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ 'ରାମାୟଣ' ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲା।
ପ୍ରେମ ସାଗର ଟିଭି ଧାରାବାହିକ 'ଆଲିଫ୍ ଲୈଲା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 'କାମଧେନୁ ଗୌମାତା' ଭଳି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ସେ 'ହମ୍ ତେରେ ଆଶିକ୍ ହୈ', 'ବସେରା' ଏବଂ 'ଜୟ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର' ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୯୭୬ର 'ଚରସ' ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।