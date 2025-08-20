ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଅନେକ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ | ଜୀବନଦର୍ଶନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଉପଦେଶ ବି ଶୁଣିଥିବେ | ବୃନ୍ଦାବନର ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ | ତେବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଥିବା କିଛି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ | ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଓ ମୂଳରୁ ଏମାନେ ସନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ସାଧୁମାନେ କେହି ଏମିତିସେମିତି ନୁହଁନ୍ତି | ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶିଳ୍ପପତି ତ ପୁଣି କିଏ ସେନା ଅଧିକାରୀ | ଏମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପଭାବ ପକାଇଥିଲା | ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ୫ ସାଧୁ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଛାଡି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ | ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ଏହି ୫ ସାଧୁ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ?
୧. ବାବା ନବଲ ନଗରୀ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆସେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ନବଲ ନଗରୀ | ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଠାନକୋଟ, ପଞ୍ଜାବର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେ ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଥରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସତସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ ସେନା ଚାକିରି ଛାଡି ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶ୍ରମର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟତମ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୨. ମହାମାଧୁରୀ ବାବା: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାଧୁରୀ ବାବା, ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲିଭୀତର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତସଙ୍ଗର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଫେସର ଚାକିରି ଛାଡି ସାରା ଜୀବନ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
୩. ଶ୍ୟାମ ଶରଣ ବାବା: ଶ୍ୟାମ ଶରଣ ବାବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଣଜା। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଗାଁରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି |
୪. ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ବାବା: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ବାବା ପୂର୍ବରୁ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ |
୫. ଅଲବେଲିଶରଣ ବାବା: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଶିଷ୍ୟ ଅଲବେଲିଶରଣ ବାବା ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ (CA) ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡି ଭକ୍ତି ପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ।