ଉଦୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଥିବା ମୋହନଲାଲ ସୁଖାଡ଼ିୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (MLSU)ର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୁନିତା ମିଶ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ସେମିନାର ସମୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ "ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧର କାରଣ ହୋଇଛି ।
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜପୁତ କରଣୀ ସେନା (RRSK) ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭୂମି। ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ସେମିନାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ସୁନିତା ମିଶ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାକୁ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। କରଣୀ ସେନା ଏହାକୁ ବୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଥିଲା ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଶାସକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବାଦ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ବୁଧବାର ଦିନ, ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମେୱାର କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନର ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ମେୱାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଫେସର ସୁନିତା ମିଶ୍ର କିଏ?
ସୁନିତା ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର (ରମାଦେବୀ) ଆର. ଡି. ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ) ଏବଂ ଏସ. ବି.(ଶୈଳବାଳା) ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ। ୧୯୯୧ମସିହାରୁ ୧୯୯୭ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବନାରସ ଠାରେ ଥିବା ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାବାସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ) ରେ ୨୦୦୮ମସିହାରୁ ୨୦୨୩ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଡିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରସ୍ଥିତ ମୋହନ ଲାଲ ସୁଖାଡ଼ିୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାବେ ୩ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା |