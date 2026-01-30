ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର କର୍ମଶାଳାରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି (NDMF) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର (OADMP) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା, ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଫସଲ ବିବିଧିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା - ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
କୋମନା (ନୂଆପଡ଼ା), କୋଷାଗୁମୁଡା (ନବରଙ୍ଗପୁର), ଏବଂ ରରୁଆଁ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ICRISAT, ICAR-CRIDA ଏବଂ IRRI ର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ, ₹୧୪୧.୫୦ କୋଟିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରବାସ ହ୍ରାସ କରିବ।
ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସକ୍ରିୟ ମରୁଡ଼ି ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୃଷି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଲିକାନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଲିକାନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।