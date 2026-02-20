ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଗୁଜୁରାଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କେହି ବି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ବି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଘରଛାଡ଼ି ଆଉ ନିଜ ଇଛାରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ଗୁଜୁରାଟରେ ବିବାହ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।
ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନୀକ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟ(ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ) ୪୪ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପିତା-ମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ସରକାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଭାବରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଇବେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାଗଜ ରେକର୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩୦ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଂଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଆପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି।