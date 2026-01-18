ନୂକ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଛକୁ ନ ହଟିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ଜନବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡବାସୀ ବରଫ ଓ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆର୍କଟିକ୍ ଦ୍ୱୀପର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମନ୍ୱିତ ବିକ୍ଷୋଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନୂତନ ଚାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ରାଜଧାନୀ ନୂକ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ହାତରେ ଚିତ୍ରିତ ଫଳକ ଧରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ‘ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ’ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସହର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସକୁ ଯିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡିକ୍ ଭାଷାରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନୂକ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୦,୦୦୦ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଥିଲା। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ସହର ତଥା କୋପେନହେଗେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେନମାର୍କ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନ୍ସ-ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ନିଲସନ୍ ନୂକ୍ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିବୃତି ପରେ ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ‘ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଓ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ନୂକ୍ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଟମ୍ ଓଲସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ହଟିବୁ ନାହିଁ।
ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ନୂକ୍ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଫେବ୍ରୁଆରିରୁ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଡେନମାର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦% ଆମଦାନି ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଟିଲି ମାର୍ଟିନୁସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ।
ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଚାହୁଛନ୍ତି
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍କଟିକରେ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଓ ଡେନମାର୍କରେ ବିକ୍ଷୋଭ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡରେ ୟୁରୋପୀୟ ନାଟୋ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରେ, ତେବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଯଥା ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ରୁଷ୍ କରିବେ।
ବଢୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା
ଆର୍କଟିକ୍ରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ନରୱେ ସମେତ ୟୁରୋପୀୟ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଡେନମାର୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସମରାଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଓ ନରୱେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡରେ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟେ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।