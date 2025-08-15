ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଜି ଆଲାସ୍କାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଏହି ବୈଠକ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ରୁଷ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଫକ୍ସ ରେଡିଓକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ତୈଳ ଶୁଳ୍କକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ। ତଥାପି, ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକର ଜେଲେନ୍ସକି ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ୟୁକ୍ରେନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲାସ୍କାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକର ରୂପରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ସମ୍ଭବତଃ ଆଲାସ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।