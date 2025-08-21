ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୫) ଆଲାସ୍କାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଫେରିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା) ନଗଦ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଲାସ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲାସ୍କାରେ ଅବତରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁଟିନଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଲାସ୍କାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲାସ୍କା ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।'