ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା | ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ୨୦୨୨ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେବି ଘଟିନଥାଆନ୍ତା। ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଆନ୍ତା ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ଦୁଇ ନେତା ଆଲାସ୍କାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗଠନମୂଳକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦେଶର ସହଭାଗୀ ଇତିହାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ପରେ ମସ୍କୋ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବୁ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।" ପୁଟିନ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ରୁଷର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ମୂଳ କାରଣକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୁଷର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ସହମତ ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।