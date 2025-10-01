ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୫-୬ ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଖର ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ କଡ଼ା ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ତଥାପି, ସେହି ସମୟରେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲା। ପରେ, ଚୀନରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋଭିଏତ୍ ଯୁଗରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ରହିଛି। ରୁଷ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇସାରିଛି। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।