ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ କଲମ୍ବିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥାନ୍ତି।" ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ ଅଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କେହି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଶର ବିକାଶ, ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଭାରତକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଶରେ ପାଇଥିବା ଆସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।"
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚୀନ୍ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଲମ୍ବିଆର ଇଆଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷା ଅଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି।"