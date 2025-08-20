ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ଏବଂ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, "ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ?" ସଂସଦ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ବିଜେପିର ନୂତନ ବିଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାହାକୁ ହଟାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ, ତେବେ ଇଡିକୁ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣେ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛୁ। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁଆଡେ ଗଲେ?" ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଦିନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ବେଣୁଗୋପାଳଜୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ ସେ କାହିଁକି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି? ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ କାହିଁକି? ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି - ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ରେଡ୍ଡି ଜିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜାତି ଜନଗଣନା ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଠନ କରିବାରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ବିଧାନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୫୨ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଶେଷ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ତର।"